الجيش اللبناني يوقف مطلوبا ترأس مجموعة لـ"داعش" في عرسال

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، توقيف مطلوب ترأس مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وصرح الجيش في بيان نقله موقع "mtv"، اليوم الخميس، "داهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال منزل المدعو (ج.ح) وأوقفته مع عدد من الأشخاص، لترؤسه مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضدّ الجيش في عرسال".

وأوضح البيان أن الشخص الذي تم توقيفه "مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها: تواصله مع إرهابيين، إطلاق النار باتجاه مواطنين، تجارة أسلحة حربية وسرقة سيارات".

وعثر في منزله على نفق يمتد من داخل المنزل إلى خارجه، وفي داخله أسلحة حربية وذخائر ومتفجرات، وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وبوشر التحقيق".

وفي وقت سابق، اتهم قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان، 21 شخصا بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لاستهداف السفارة الأمريكية في لبنان بطائرة مسيرة.

وبحسب بيان للقضاء العسكري، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، "أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان قرارا إتهاميا في حق السوري إبراهيم السالم وعشرين من رفاقه".

وجاء في البيان أن القاضي وجه للمتهمين تهم "الانتماء إلى تنظيم داعش والتحضير ومباشرة إعداد عبوات ناسفة وشراء المواد الكيميائية لها، وإجراء تجارب عليها".

وأشار البيان إلى أن المتهم إبراهيم السالم "كان في صدد شراء طائرة مسيرة "drone" لوضع العبوة عليها وتفجيرها فوق السفارة الأمريكية في عوكر، وحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا.