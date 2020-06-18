السعودية تدين "اعتداء إيران وتركيا" على العراق

أدانت المملكة العربية السعودية، ما وصفته بالعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية.

وعدت الخارجية السعودية "العدوان تدخلا مرفوضا في شأن دولة عربية، وانتهاكا سافرا لأراضيها، وتهديدا للأمنين العربي والأقليمي، كما أنه مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية".

وأتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف المملة بجانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها أمنها واستقرارها.

#تصريح | نؤكد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 18, 2020

وشهد شمال العراق يوم أمس الأربعاء، قصف إيراني فيما توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان.

وتكبد مواطنون عراقيون خسائر فادحة بمصادر قوتهم، إثر قصف مستمر منذ أسابيع تنفذه طائرات حربية ومدفعية تابعة لتركيا وإيران، ما تسبب بنزوح جديد داخل العراق.