الصحة السعودية: فيروس كورونا لا يزال نشطا ولا يوجد لقاح

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن فيروس كورونا "لا يزال نشطا، ولا يوجد لقاح، مع تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر، ويجب أن نعود بحذر بالتزامنا بالإجراءات الوقائية".

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أوضح المتحدث أن عدد حالات كورونا المرصودة يوميا ليست العامل الوحيد للتقييم.

وقال إن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل هي: (سرعة انتشار العدوى ومعدلات الوفيات ونسب الحالات الحرجة ووجود بؤر تفشيات)، وأن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.

وأشار المتحدث إلى أن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 الساعة الماضية كانت (تطبيق الاحترازات في بعض المناطق بالمملكة، وعودة الحياة لطبيعتها، وحماية نفسية، وحماية الفئات الأكثر خطورة، والتعامل مع الأعراض بعد عودة الحياة).

ولف إلى أن مواقع وعيادات "تأكد" تؤمن وقاية للمجتمع بالفحص المبكر، عبر مراكز متخصصة ووحدات متنقلة استقبلت أكثر من 70 ألف فحص.