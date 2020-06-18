مصر تفرض قرارا على دول الخليج سبق أن فرضته على قطر

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم، نص قرار وزير الداخلية محمود توفيق، بفرض رسم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب القرار الذي نشر موقع "اليوم السابع" المصري، نسخة منه " ضمت القائمة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى فرضها سابقا على قطر طبقا لأحكام القانون.

ووفقا للقرار المنشور، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول الأجانب البلاد وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1864 لسنة 2017، بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر.

وأشار نص القرار المنشور إلى أنه صدر بعد موافقة وزير الخارجية المصري.