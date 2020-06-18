بعد توقفه للاطمئنان عليهما... قرار من السيسي بشأن بطلي حادث الدراجة

أعلن الشابان عمر مصطفى ومينا، اللذان اطمأن عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حادث سير، خلال تفقده عددا من المشروعات، تفاصيل الواقعة.

وكشف الشابان في مقطع مصور، أنهما عقب ذلك تحدث إليهما مندوب من رئاسة الجمهورية، فحضرا إليه، ففوجئا بالرئيس وقد قرر إهدائهما خوذتين عن طريق مندوب الرئاسة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حرص الرئيس المصري على التوقف، أثناء جولة في شوارع القاهرة، مكلفا طاقم الحراسة والطبيب الخاص به بفحص شابين ومعرفة ما تعرضا له.

الرئيس السيسي كان في جولة في شوارع القاهره لقي شاب واقع علي الآرض وقف وكان بيطمن عليه بنفسه ❤️❤️ pic.twitter.com/JPhUcllTrP — Ezzat Abdou (@EzatAbdou) June 15, 2020

وقال أحد الشابين ويدعى عمر مصطفى (21 عاما)، إنهما خلال سيرهما بدراجة نارية صدمتهما سيارة "ملاكي"، مما تسبب في سقوطهما أرضا.

وأضاف عمر "أنهما عقب الحادث جلسا على الرصيف، ثم فوجئا بموكب داخل عليهما. مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أبدا أن يكون موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع الشاب "لقينا العربية وقفت والباب بيتفتح وفوجئنا بسيادة الرئيس ومكناش عارفين نقول إيه، ولقينا الرئيس بيقولنا خلوا بالكوا من نفسكم"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".