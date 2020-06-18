الانتقالي الجنوبي يكشف حقيقة اقتراح السعودية حل خلافه مع الحكومة اليمنية

نشر سالم ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي اليمني، تغريدة جديدة له على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، نفى فيها وجود مثل هذا الاقتراح السعودي.

وقال العولقي في تغريدته: "التحالف العربي بقيادة السعودية كيان عسكري وسياسي، وله مصادره الرسمية التي تعبر عنه، وليس بحاجة لتمرير شيء عبر رويترز أو قنوات فضائية".

التحالف العربي بقيادة السعودية كيان عسكري وسياسي وله مصادره الرسمية التي تعبر عنه وليس بحاجة لتمرير شيء عبر رويترز أو قنوات فضائية.

لا يوجد حل غير تطبيق اتفاق الرياض بحذافيره وبدون انتقائية أو تحايل على بنوده. — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) June 18, 2020

وأضاف سالم ثابت العولقي، أنه "لا يوجد حل غير تطبيق اتفاق الرياض بحذافيره، ودون انتقائية أو تحايل على بنوده".

وكانت وكالة "رويترز"، قد ذكرت في وقت سابق من صباح اليوم، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن المقترح السعودي "يتضمن وقف التصعيد والقتال في أبين وإلغاء المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية".

كما يشمل المقترح السعودي، وفق الوكالة، تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، بالإضافة إلى تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

وقال اثنان من المصادر لـ"رويترز" إن "المجلس الانتقالي يريد تشكيل الحكومة قبل نقل قواته".

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مؤخرا، الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها جنوبي البلاد، وقال المجلس في بيان له "إن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السلطة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين".

وشهدت عدن العام الماضي قتالا عنيفا بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي وأخرى تابعة للحكومة الشرعية، راح ضحيتها العشرات قبل أن يوقعوا لاحقا على اتفاق سلام في نوفمبر/ تشرين الثاني برعاية سعودية.