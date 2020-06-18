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    البنك المركزي المصري

    مصر... الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
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    أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ البلاد، التي بلغت 2.2 تريليون جنيه مصري.

    وقال معيط إن موازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2,2 تريليون جنيه منها 1,7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة 2019/ 2020، بحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية.

    وزير الإنتاج الحربي المصري اللواء محمد العصار
    © AFP 2020 / -
    لجنة دفاع بالبرلمان المصري توافق على زيادة موازنة الإنتاج الحربي
    وأشار معيط إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682,5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

    وأوضح أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير الماضي ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات.

    وأكد وزير المالية أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستوري المحدد قبل نهاية مارس/ آذار من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلالا بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

    وأضاف أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة بلغت 258,5 مليار جنيه، بزيادة استثمارات 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وتكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، مشددا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالي الجديد.

    ولفت إلى أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60,4 مليار جنيه، فيما سيتم اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%.

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    مصر, أخبار, موازنة
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