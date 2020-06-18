زعيم "أنصار الله": نحن لا نخشى الأمريكيين وكنا نتمنى مواجهتم في الميدان ولكنهم هربوا

قال زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إنه لا يخشى الأمريكيين وكان يتمنى مواجهتم في الميدان ولكنهم هربوا.

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، أضاف الحوثي، أن "التدخل الأمريكي في مختلف بلدان عالمنا الإسلامي عدائي وسلبي ويصنع الأزمات ويستغل المشاكل".

وأوضح "الاستهداف الأمريكي لأمتنا تنوع بين اقتصادي وعسكري وأمني وعلى كل المستويات".

وتابع "أمريكا هربت ولم تجرؤ أن تدخل بنفسها مع شعبنا فأتت عبر أدواتها ومن خلفهم ولتديرهم ولتوفر لهم الحماية والسلاح".

واستطرد "لما طرد الأمريكيون وقطع نفوذهم في اليمن اتجهوا بمخطط آخر وهو إدارة العدوان بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "الأمريكيين يريدون عمل قواعد لهم في اليمن، بعد ما ضمنوا أن تكون أدواتهم في مقدمة الصفوف".

وأكد أن "أمريكا غادرت اليمن عندما لم تجد لها تأثيرا بعد أن كان سفيرها يلتقي بكل المسؤولين ويتدخل في كل شيء".

وواصل "أمريكا أرادت تدمير قوتهم الجوية والبحرية والصاروخية تحت عنوان الهيكلة، ليتحول الجيش والمنظومة الأمنية إلى منظومة خاوية غير قادرة على حماية الشعب".

وذكر أن "الأمريكيين عززوا انتشار التكفيريين في اليمن ليبقى عنوان الحرب عليهم قائما كعنوان، فيما هم يساعدونهم على ارتكاب مزيد من الجرائم".