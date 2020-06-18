جنسيته مسحوبة... السعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن حميد محمد غبين

كشف المتحدث باسم الأحوال المدنية في السعودية، تفاصيل جديدة بشأن شخص يدّعي أنه سعودي وتم سحب الجنسية منه.

وذكر الحساب الرسمي للأحوال المدنية السعودية، أنه "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بوجود شخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، أنه تحصَّل على وثائق غير صحيحة".

أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه. — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 18, 2020

وأشار إلى أن "المدعو حميد محمد غبين، قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حاليًا استكمال كل الإجراءات النظامية بحقه".

يشار إلى أن حميد محمد غبين، ادعى أنه تم سحب جنسيته؛ دون أن يعرف الأسباب، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.