المتحدث باسم صندوق النقد الدولي يتكلم عن التمويل وما يحتاجه لبنان

أكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن النقاشات الجارية في لبنان معقدة وتتطلب تشخيصا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها.

وقال رايس: إن "لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة، وهو ما يتطلب توافقا ومشاركة مجتمعية".

وأضاف أن "النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق، والتركيز منصب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار"؛ بحسب "رويترز".

وامتنع رايس عن الإدلاء بأية تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال:

إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.

وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.

يذكر أن ​مصرف لبنان​ أكد الشهر الماضي، أن "الحاكم رياض سلامة يشارك ويتفاوض، وفريق عمله، بحسن نية، مع ​صندوق النقد الدولي​".

وفي بداية مايو/ أيار، أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، توقيع حكومته طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.