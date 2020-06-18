الكويت توافق على طلب إيراني بشأن السفينة "بهبهان" 

أعلنت الكويت، مساء اليوم الخميس، موافقتها على طلب تقدمت به السلطات الإيرانية يقضي بدخول سفینة بحث إیرانیة میاهها الإقلیمیة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، مساء اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية، قوله: "إنه انطلاقا من التزام دولة الكویت بالقوانین والأعراف الدولیة، وكعمل إنساني تحتمه مبادئ دیننا الحنیف، والتزاما منھا بمبدأ التعاون المشترك بعملیات الإنقاذ البحري والبحث عن المفقودین في البحر، وافقت دولة الكویت على طلب السلطات الإیرانیة".

وزارة الخارجية: السماح بدخول سفينة إيرانية للبحث عن مفقودين إيرانيين يأتي ضمن التزام الكويت بالقوانين الدولية والتعاون بعمليات الإنقاذ https://t.co/5DSxnlxtI2 #كونا #الكويت pic.twitter.com/nPoRyqF91l — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 18, 2020

وأضاف المصدر الكويتي أن "دخول السفینة الإيرانية جاء برفقة وإشراف كامل من القوة البحریة وقوات خفر السواحل الكویتیة، للقیام بعملية مشتركة للبحث عن مفقودین إیرانیین".

وأوضحت الوكالة أن عملیات البحث تمت في كامل المنطقة وانتھت، الیوم الخميس، بعد التأكد من خلوھا من جثث ضحایا السفینة الإیرانیة (بھبھان).

وتوجهت باخرة البضائع الإيرانية التي تحمل اسم "بهبهان"، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، من ميناء خرمشهر إلى ميناء أم القصر في العراق، وكانت محملة بمواد البناء والسيراميك، حيث غرقت في قناة خور عبد الله المائية بين العراق والكويت في المياه الإقليمية العراقية.