تحذير قوي من وزير السياحة المصري للفنادق

وجّه وزير السياحة المصري، الدكتور خالد عناني، اليوم الخميس، تحذيرا للفنادق المصرية، خلال جولته التفقدية الإجراءات الاحترازية في مطار الغردقة الدولي.

وقال عناني: "إن أي فندق سياحي سيسرح العمالة سيتم إصدار قرار بغلقه على الفور بشرط يكون هناك مستندات واضحة من العمالة بفصلهم من الفندق"، وفقا لصيحفة "اليوم السابع".

وأضاف الوزير خلال جولته برفقة وزير الطيران، الطيار محمد عنبة، استعدادا لعودة السياحة الخارجية وحركة الطيران، أنه "سيتم غلق أي فندق ولو كانوا 70 فندقا".

وقدم عنبة شرحا وافيا للإجراءات الاحترازية التي تتم في المطار منذ وصول السائح ثمد مروره على الكاميرات الحرارية، وعمليات التعقيم والتطهير لجميع الركاب وأمتعتهم حتى خروج الراكب.

وتفقد الوزيران صالة الوصول الداخلي، واستمعا إلى شرح حول كيفية عمل الكاميرات الحرارية، من مسئولي المصرية للمطارات ثم صالة الوصول الدولي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، موافقته على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من أجل سداد رواتب وأجور العاملين في شركات القطاع السياحي لمساندتها للحفاظ على العمالة.

وأوضح المركزي المصري في بيان له، نقلته وسائل إعلام محلية، أن المبلغ يأتي ضمن الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية.

وذكر البنك المركزي أن المبادرة تشمل أيضا مصروفات الصيانة والتشغيل، وذلك بفائدة 5% متناقصة.

وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الإدارة، الذي صدر في السابع من الشهر الجاري، جاء بعد أن وافقت المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح المركزي تستخدم في دعم السياحة.