في أسرع وقت... نداء من سفير السعودية لمواطنيه في الكويت

وجّه سفير السعودية في الكويت، سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، اليوم الخميس، نداء لمواطني المملكة هناك.

وقال سلطان آل سعود، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن المنفذ السعودي مفتوح لمن يرغب في العودة إلى المملكة.

توضيح:

التغريدة السابقة تخص المواطنين السعوديين فقط والراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات انسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لانهاء إجراءاتهم. — سلطان بن سعد بن خالد آل سعود (@SultanSKAlSaud) June 18, 2020

وتابع: "إنه على الراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات إنسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لإنهاء إجراءاتهم".

اما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة. وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية . — سلطان بن سعد بن خالد آل سعود (@SultanSKAlSaud) June 18, 2020

وأضاف السفير السعودي أن "المنفذ البري مفتوح على مدار الساعة للإخوة الكويتيين في الحالات الإنسانية، وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من السلطات في البلدين".

وأوضح: "أما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة، وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية".