وزير صحة دولة خليجية يوصي بحجر نواب بلاده 14 يوما

أوصى وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، بخضوع أعضاء مجلس النواب في بلاده لحجر منزلي مدته 14 يوما، مع عدم خروجهم إلا للضرورة.

أفادت صحيفة "الجريدة"، اليوم الخميس، بأن توصية وزير الصحة الكويتي جاءت عقب الاشتباه في إصابة نائب حضر جلسة استجواب وزيري التربية والمالية أمس الأول، الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن وزير الصحة بعث رسالة إلى النواب يطلب منهم تجنب المخالطة طول فترة الحجر، مع لبس الكمامات وتغطية الفم والأنف عند التحدث إلى الآخرين، داعيا إياهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعراض محتملة للمرض، كالحمى والصداع والإرهاق وضيق التنفس.

وأوضحت أنه في رسالة الوزير التشديد على كل نائب أن يخصص بمنزله غرفة جيدة التهوية، بدورة مياه منفصلة، ليتخذها مكاناً للحجر، مضيفا أنه "بعد اكتمال الـ 14 يوما سيتم عمل فحص PCR للجميع".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 430 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.