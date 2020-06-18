وصول مستلزمات طبية من "اليونيسف" لمواجهة كورونا إلى صنعاء

وصلت، مساعدات طبية مقدمة من الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة شحن مستأجرة هبطت وعلى متنها معدات طبية ومستلزمات وقائية خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ19"، وأكثر من مليوني جرعة لقاحات مخصصة لتحصين الأطفال ما دون العام، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وتعد شحنة المساعدات الأممية، هي الخامسة خلال نحو أسبوع، حيث وصلت، الأحد الماضي، أكثر من 18 طنا من الأدوية والمستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا، سبقتها شحنة مماثلة السبت، مكونة من 19 طنا، وذلك بعد وصول 33 طنا من المساعدات الطبية على متن رحلتين جويتين.

ويبلغ إجمالي الإصابات المعلنة بالفيروس التاجي في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، 913 حالة بينها 249 وفاة و275 حالة شفاء.