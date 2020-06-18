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    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

    قرقاش يقول إن بعض أصدقاء الإمارات مثل حفتر اتخذوا قرارات فردية خاطئة

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بعض أصدقاء بلاده اتخذوا قرارات أحادية الجانب خاطئة.

    وقال قرقاش في منتدى على الإنترنت، عقد اليوم الخميس، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "لقد اتخذ بعض أصدقائنا قراراتهم الفردية وأحادية الجانب، ولقد رأينا ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ولاحظنا ذلك مع الجنرال حفتر في ليبيا".

    وتابع:

    "لقد ثبت أن الكثير من هذه الحسابات الصادرة من طرف واحد خاطئة، فهذه الحسابات تجعلك لا تملك في بعض الأحيان السيطرة أو المشورة الأخلاقية التي تريد عرضها على بعض أصدقائك".

    وأفاد أنور قرقاش "أن الإمارات تدعم المبادرة التي قدمتها مصر ورئيس البرلمان الليبي الواقع شرق البلاد، عقيلة صالح، كما وجه انتقادات لتركيا".

    وأضاف أن "ما لا تفهمه تركيا اليوم هو أن الحصول على 100 كيلومتر هنا أو 200 كيلومتر هناك لن ينهي الأزمة في ليبيا، وأنها الآن هي الدولة الوحيدة التي تعترض على وقف فوري لإطلاق النار وأن معركة سرت المقبلة تكتنفها مشاكل جمة".

    وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

    قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AFP 2020 / ARIS MESSINIS
    مجلة فرنسية تمنح المشير خليفة حفتر جائزة "الشجاعة السياسية"
    وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا".

    وأوضح أن "المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا".

    وأكد أن "الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة"، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

    وأشار إلى أن لدى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المجلس الانتقالي الجنوبي, الإمارات, أنور قرقاش, ليبيا, خليفة حفتر
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