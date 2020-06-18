مصر تستنكر "التدخلات العسكرية التركية والإيرانية" في العراق

استنكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، ما وصفته بـ"التدخلات العسكرية التركية والإيرانية" في شمالي العراق.

واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن هذه "التدخلات والأعمال العدائية استمرارا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار".

وأكدت مصر في البيان على "الرفض التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذا في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة".

ولفت البيان إلى أن "مصر تدعو كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية".

يشار إلى أن شمالي العراق، شهد أمس الأربعاء، قصفا إيرانيا فيما توغلت قوات تركية داخل إقليم كردستان.

وتكبد مواطنون عراقيون خسائر فادحة بمصادر قوتهم، إثر قصف مستمر منذ أسابيع تنفذه طائرات حربية ومدفعية تابعة لتركيا وإيران، ما تسبب بنزوح جديد داخل العراق.