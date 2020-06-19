الكويت تحبط عملية تهريب مخدرات عن طريق البحر... فيديو

وفقا للبيان الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الخاصة على "تويتر"، إن كمية المواد المصادرة من المخدرات بلغت 15 كيلوغرام من مادة الحشيش و3 كيلوغرام من مادة الشبو.
وأوضحت الوزارة بأن المواد المهربة كان مخطط أن يتم استلامها عن طريق البحر عبر تزويد المهربين بإحداثيات المكان.
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 18, 2020
قطاع الأمن الجنائي يضبط كمية من المخدرات قبل دخولها إلى البلاد عن طريق البحر pic.twitter.com/gxdhaGSgqj
كما نشرت الوزراة مقطعا مصورا يظهر فيه شخص مقبوض عليه وبجانبه المواد المضبوطة، على أن يتم تحويل القضية الى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 18, 2020
قطاع الأمن الجنائي يضبط كمية من المخدرات قبل دخولها إلى البلاد عن طريق البحر pic.twitter.com/sSZ19BPfZi
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)