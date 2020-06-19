الأرصاد المصرية: مرتفع العروض الوسطى يضرب مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة ما بين 19 و21 يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لموقع "مصراوي"، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مصر خلال تلك الفترة، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

ومن المتوقع اعتدال الطقس على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وعلى بعض مناطق جنوب البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 75–30، وعلى السواحل الشمالية بين 80–40، وعلى شمال الصعيد بين 45–20، وعلى جنوب الصعيد (30-15).

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة، القاهرة الكبرى 33–21، الوجه البحرى 33–21، وجنوب الصعيد 38–27.