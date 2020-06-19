الجيش الإسرائيلي ينشئ وحدة استخباراتية جديدة 

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن تدشينه لوحدة حوامات جديدة تتبع لوحدة "9900"، التابعة لسلاح الاستخبارات العسكرية "أمان"، والمسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية الجغرافية البصرية.

חדש בצה"ל: יחידת הרחפניםhttps://t.co/PAjhKNTACZ — ערוץ 7 (@arutz7heb) June 18, 2020

وأكدت أن وحدة الحوامات أو الطائرات المسيرة ستقوم بجمع معلومات استخبارية دقيقة بدقة عالية، سواء في ساعات الليل أو النهار، وهي وحدة تقوم بفك التشفير البصري ورسم الخرائط الدقيقة.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يحاول الاستفادة القصوى من إمكانات الحوامات والطائرات المسيرة في مجال الجاسوسية والاستخبارات وجمع المعلومات، خاصة وأنها تتمتع بميزة مهمة واستراتيجية وهي العمل في أي وقت وفي ظروف الطقس الصعبة، كما انها زهيدة الثمن.