زوجان في السبعين يتعافيان من كورونا... ونجلهما يتحدث عن "أصعب اللحظات"

تعافى زوجان في الإمارات من مرض كوفيد 19، بعد 20 يوما من إصابتهما به، وعادا إلى حياتهما الطبيعية، على الرغم من أنهما قد تجاوزا سن السبعين.

ونقل موقع "الإمارات اليوم" عن ابنهما يعقوب يوسف الحمادي، القول إن "والده (75 عاما) تعرض لمشكلة صحية مفاجئة، فسارع لنقله إلى مستشفى خاص رفقة والدته (73 عاما)".

وذكر الابن أن أصعب اللحظات كانت عندما صعد والداه إلى سيارة الإسعاف وحدهما دون مرافق، وذلك بعد أن خضعا لإجراء المسحة الطبية، وظهرت النتيجة إيجابية.

وأكد الحمادي إجراء الفحوص لوالديه، وتعيين فريق طبي متخصص لرعايتهما وإعطائهما العلاج والفيتامينات لتقوية مناعتهما.

وتابع "اهتمام الجهات الصحية بهما نفسيا وعلاجيا وغذائيا، أسهم في سرعة تعافيهما من الفيروس وعودة الطمأنينة إلى أفراد الأسرة، لأن حالتهما كانت مستقرة ولم يطرأ عليهما أي تطور أو تدهور".

وأضاف "أمضيا 20 يوما في الحجر الصحي داخل الفندق، وأجريت لهما 5 مسحات طبية قبل السماح لهما بالعودة إلى المنزل، إثر ظهور النتيجة النهائية سلبية".

كما أكد الحمادي إدخالهما الحجر المنزلي كإجراء وقائي لمدة أسبوعين، بناء على رغبتهما، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهما على مدار الساعة، لافتا إلى أن انتهاء فترة الحجر بشكل كامل كان بمثابة عيد لأفراد الأسرة، إذ احتفل الجميع بعودتهما إلى حياتهما الطبيعية، وبشفائهما من فيروس كورونا.