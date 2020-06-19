صندوق النقد الدولي يدرس طلب مصر للحصول على قرض بمليارات الدولارات

ذكر موقع "مصراوي" أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أدرج طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن جدول اجتماعاته يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري.

يأتي ذلك بعد أن كانت مصر قد توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق، في مايو/ أيار الماضي، على صرف 2.772 مليار دولار لمصر، كتمويل طارئ لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة المصرية، في تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى.