مصر... حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع عودة الحركة أول يوليو

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع عودة حركة الرحلات في أول يوليو/ تموز المقبل.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر الحساب الرسمي للحكومة بموقع "فيسبوك"، ما تردد بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

وقالت وزارة الطيران إن أسعار تذاكر الطيران كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة جديدة، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، وذلك حرصا على صحة وسلامة الركاب.

ومن المقرر أن يتم تعقيم المطارات بشكل مستمر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع توفير الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول والتي تقوم بفحص درجة حرارة الركاب، فضلاً عن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية داخل الطائرة، والتي تشمل تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة وتزويدها بالمطهرات، بالإضافة إلى إلزام كافة المتواجدين بها بارتداء الماسك.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.