الأوقاف المصرية تنفي صرف 6 مليارات جنيه لتجديد المساجد خلال أزمة كورونا

نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن وزارة الأوقاف المصرية قولها، إنه "لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا".

وأوضحت أن "الـ 6 مليارات جنيه هي إجمالي ما أنفقته الوزارة على مدار 6 سنوات سابقة منذ عام 2014 وحتى 2020".

وتابعت "وكان ذلك لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، فضلا عن صيانة وترميم وفرش كافة المساجد على مستوى الجمهورية بما في ذلك المساجد الأثرية".

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في الوزارة لموقع "اليوم السابع"، بأن الوزارة لم تقم بفرش أي مسجد منذ بداية جائحة كورونا، وتوقفت تماما عن فرش المساجد منذ إغلاقها، وفقط أعلنت عن توفير 320 ألف متر سجاد من إنتاج مصنع سجاد دمنهور لتجديد فرش المساجد التي تحتاج إلى تجديد بعد زوال الجائحة، وهو ما يعد في صميم واجبها.