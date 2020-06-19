مصر تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، بأن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.