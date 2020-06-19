الجيش الجزائري يجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحت إشراف رئيس الأركان

ووفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن وزارة الدفاع الجزائرية أكدت في بيان "في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أشرف السيد اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان "الدرع 2020"، قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للفرقة الثامنة المدرعة مدعومة بوحدات من القوات البرية ووحدات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وذلك بميدان الرمي والمناورات التابع للفرقة الثامنة المدرعة، والذي يندرج في إطار اختتام برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020".

وأوضح البيان أن التمرين هدفه رفع القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركان، فضلا عن تدريب القيادات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة.

وأضاف "السيد اللواء تابع عن كثب مجريات الأعمال القتالية، التي قامت بها الوحدات المقحمة وعاين مختلف محطات الأعمال القتالية المنفذة، في ظروف قريبة جدا من جو المعركة الحقيقية".

وأكد اللواء شنقريحة بعد نهاية التمرين أن "هذا التمرين التكتيكي، الذي تتبعنا أطواره اليوم، يشكل فرصة أخرى، بالنسبة لكم أنتم أفراد وإطارات الناحية العسكرية الثانية عموما، والوحدات الكبرى المشاركة على وجه الخصوص، لإثبات قدرتكم على تحقيق الأهداف المرسومة لهذا التمرين، سواء في مجال تحسين منظومة الوضع في حالة الطوارئ، والرفع من القدرات القتالية، والتعاون بين مختلف الأركانات، أو فيما يتعلق بتدريب القيادات والأركانات، على التحضير والتخطيط وإدارة العمليات، في مواجهة كافة التهديدات المحتملة، لاسيما بعد إدماج معدات ومنظومات أسلحة جديدة، تتماشى مع مقتضيات الحرب الحديثة".