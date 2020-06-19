مصر... إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة 

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الجمعة، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكل محافظات الجمهورية.