آخر تطورات فيروس كورونا في دول الخليج

ففي عمان، تم تسجيل 852 حالة إصابة جديدة بالفيروس، منها 368 حالة لعمانيين، و484 حالة لغير عمانيين.
وسجلت دولة الكويت 678 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 30190 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 5 حالات وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 313 حالة، كما تم تسجيل 604 إصابات جديدة بالفيروس، من بينها 313 مواطنًا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 38678 حالة.
تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 604 حالات جديدة، وتسجيل 678 حالة شفاء، و 5 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 38,678 حالة pic.twitter.com/rkOy8C9ngi— وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 19, 2020
وفي الإمارات، تم إجراء أكثر من 38 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات، والكشف عن 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 44.145 حالة.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) June 19, 2020
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The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#stayhome#coronavirus#covid19#mohap_uae pic.twitter.com/G2CgPpl6ri
وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه تم شفاء 755 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30.996 حالة، ووفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 300 حالة.
وزارة الصحة تعلن عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 64 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) June 19, 2020
وأعلنت البحرين، وفاة حالتين، بسبب فيروس كورونا، وهما مواطنة تبلغ من العمر 50 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 64 عامًا.
آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) June 19, 2020
Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/4urVJtcK3I
وسجلت قطر 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 19960 حالة، وتسجيل 1767 حالة شفاء جديدة ليل الإجمالي إلى 65409 حالة، وتسجيل 7 حالات وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 93 حالة وفاة.
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