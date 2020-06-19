قائد الجيش الإيراني: على الأعداء أن يعلموا أن عشرات الصواريخ سيتم إنتاجها تكريما لكل شهيد

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن أي حظر لن يتمكن من تقويض الفكر الإيراني السامي، وأوضح أنه على الأعداء أن يعلموا أن هناك عشرات الصواريخ ستنتج تكريما لكل شهيد.

وأعرب اللواء عبد الرحيم موسوي في رسالة وجهها الى قائد القوة البحرية للجيش الأميرال حسين خانزادي عن تقديره للتنفيذ الناجح لمناورات "شهداء رمضان البواسل" القتالية، من خلال جهود كوادر القوة البحرية وتعاون وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

وتابع اللواء موسوي، قائلا: "اليوم يجب أن يعلم أعداء الشعب الإيراني أنه باسم وذكرى كل شهيد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن عشرات الصواريخ ستنتج لتدمير أي تهديد من قريب وبعيد بقوة تفوق تصورهم، سيكون الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الإقليمية الإيرانية مصدر هذه الحركة الثورية في المسار الواضح للاعتماد على الذات وتعزيز القدرات الدفاعية، ولن يتمكن أي حظر من تقويض الفكر الإيراني السامي".