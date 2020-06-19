مصر... وزير التعليم يرد على مطالبات إلغاء امتحانات الثانوية العامة

ردّ وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، على مطالبات إلغاء امتحانات الثانوية العامة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وجاءت تصريحات شوقي، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" المصرية، ردا على طلب نقابة الأطباء المصرية بضرورة تأجيل امتحانات الثانوية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير المصري: "قرار عقد امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 21 يونيو، قرار دولة بكامل مؤسساتها، وليس قرارا فرديا ولا رجعة فيه".

وتابع شوقي، قائلا: "تأمين طلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فيها مسؤولية الدولة".

وطالبت نقابة الأطباء المصرية في مذكرة أرسلت إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بضرورة تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لما تشكله من خطورة على صحة الطلاب والمعلمين المشاركين فيها.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة في مصر تنطلق يوم الأحد المقبل 21 يونيو/حزيران 2020، في تمام العاشرة صباحا، وتستمر حتى 21 يوليو/تموز.