الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع ومقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال معارك في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، أن "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية شن هجوما كبيرا على الحوثيين في جبهتي الجدافر والأقشع شرق مديرية الحزم (مركز محافظة الجوف)، تمكن خلاله من استعادة عدد من المواقع".

وأكد "مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين خلال المعارك"، مشيرا إلى "استهداف مقاتلات التحالف عددا من التعزيزات البشرية والآليات القتالية التابعة للحوثيين في عدة مناطق".

#الجوف

مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية خلال المعارك، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدداً من التعزيزات البشرية والآليات القتالية التابعة للمليشيات في عدة مناطق. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) June 19, 2020

يأتي ذلك عقب ساعات من هجوم مماثل للجيش اليمني، حققت خلاله قواته تقدما في مناطق قشعان والأبرش شرق مديرية الحزم، حسب مركز إعلام القوات المسلحة.