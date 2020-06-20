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    حرب بين إيران والسعودية

    إيران: ننتظر قرار السعودية لكنها تواجه مشكلات كبيرة

    © AFP 2020 / AP
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    أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، عن رسالتين بعثتهما إلى المملكة العربية السعودية، لم تتلق جوابا منها حتى الآن.

    وقال رئيس بعثة الحج الإيرانية، سيد عبد الفتاح نواب، في حوار إذاعي نشرته وكالة "فارس"، إن "إيران لم تتلق جوابا من السعودية لحد الآن على رسالتين بعثتهما بشأن إقامة مناسك الحج لهذا العام"، مشيرا إلى استعداد إيران لأداء مناسك الحج.

    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Zohra Bensemra
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    وأضاف: "تم تشكيل القوافل، وتعريف المدراء والمرشدين الدينيين للقوافل، بالإضافة إلى الكوادر التنفيذية، كما تم إقامة دورات تدريبية وفحوصات طبية لحجاج بيت الله الحرام، واتخذت جميع الإجراءات لإرسال الحجيج إلى الديار المقدسة هذا العام ، كما كان الحال في السنوات السابقة".

    وأوضح نواب "أنه بعد الجهود المبذولة لإرسال الحجاج إلى بيت الله الحرام، ننتظر قرار السعودية لأداء فريضة الحج"، قائلا: "قبل شهر رمضان المبارك، بدا أن السعودية قررت إقامة الحج هذا العام، ولكن مع مرور الوقت تحولت الآمال إلى يأس، وحسب البيانات فإن الإصابات بكورونا زادت في السعودية، ومع الوضع الحالي تراجع احتمال إقامة الحج من قبل السعودية، طبعا وردت تقارير تفيد بأن السعودية تستعد لأداء فريضة الحج عن طريق تخفيض الحصص، والاستعدادات جارية بهذا الشأن".

    كما أكد أن "وزير الحج السعودي يصدر كل عام قبل شهر رمضان المبارك بيانا كل 10 أيام لجميع الدول حول استعدادات السعودية لإقامة مناسك الحج، ولكن لم تصدر السعودية اية رسالة أو بيانا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ذلك، ونظرا إلى أن العمرة الرمضانية وهي مهمة جدا للسعودية، لم تتم في العشرة الأخيرة من شهر رمضان، تأكدنا من أن السعودية لا تنوي أداء فريضة الحج وتواجه مشاكل في هذا الصدد".

    ولفت رئيس بعثة الحج الإيرانية إلى "إرسال رسالتين إلى السعودية حول إقامة فريضة الحج"، قائلا: "خلال هذه الفترة أرسلت إيران رسالتين إلى السعودية، للتعاون في أداء فريضة الحج إذا لزم الأمر، لم نتلق ردا حتى الآن على هاتين الرسالتين، لكننا نأمل أن تتخذ السعودية القرار النهائي قريبا، وأن يعرف الحجاج تكليفهم، وبدورنا سنخطط أيضا ونتخذ الإجراءات بناء على الطريقة التي تعلن بها السعودية".

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, الحجاج الإيرانيين, الحج
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