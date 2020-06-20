الجيش الأمريكي يتحدث عن "مساع سعودية صادقة" بشأن اليمن... ونوايا إيران

أكد الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أن المملكة العربية السعودية تسعى "بصدق للوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن".

وقال ماكنزي: "لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران. لا مصلحة لإيران في انتهاء هذه الحرب".

وتابع "أعتقد أن السعودية الآن في موقع يرغبون به. هم على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية، في محاولة لتحقيق هذه الغاية".

الجنرال_ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حديث مع @MiddleEastInst : "إن تقديري قائم على الحوار ، والحوار بين الأطراف في المملكة العربية #السعودية والاجتماعات التي أقمتها هناك ، وأن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع في #اليمن — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 19, 2020

وأضاف "تقديري قائم على الحوار بين كافة الأطراف، وأن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع في اليمن".

وعن سوريا قال ماكنزي: "سنواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية لأنها تبني القوى المحلية التي ستكون ضرورية لتوفير نوع من الأمن المحلي الموجود في نهاية المطاف".

وأتم فرانك ماكينزي "سنواصل العمل ضد داعش في سوريا، وسنواصل مساعدة شركائنا في الحفاظ على بنيتهم التحتية في المنطقة".