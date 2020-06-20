مصدر: المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على آخر معسكرات الحكومة اليمنية في سقطرى

سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، على آخر معسكرات قوات الحكومة اليمنية، في جزيرة سقطرى جنوبي البلاد.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى، وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات المجلس الانتقالي "اقتحمت معسكر قيادة القوات الخاصة في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، عقب اشتباكات تصاعدت فجر اليوم، وانتهت بالسيطرة عليه، واستولت على ما به من أسلحة وذخائر ومعدات وآليات".

جاء ذلك، غداة سيطرة المجلس الانتقالي على مقر السلطة المحلية ومكتب المحافظ رمزي محروس، ومبنى إدارة الأمن والمقرات الأمنية في مدينة حديبو، ومقر السلطة المحلية في مديرية قلنسية التابعة لأرخبيل سقطرى.

وأشار المصدر إلى خروج تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي في مدينة حديبو دعمًا للإجراءات التي اتخذها المجلس في الأرخبيل بالسيطرة على سقطرى وإخضاعها لقرار "الإدارة الذاتية" المعلن من الانتقالي في 26 أبريل/نيسان الماضي، لإدارة شؤون العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، تحقيق قواته تقدما في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة أبين جنوب اليمن.