السيسي على الحدود الليبية: الجيش قادر على الدفاع داخل وخارج مصر

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد".

وأكد السيسي، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية ، أن "الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إلى أن "السيسي، تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

ولا توجد سلطة مركزية مستقرة في ليبيا منذ قيام معارضين مسلحين مدعومين من حلف شمال الأطلسي بإسقاط معمر القذافي عام 2011، وانقسمت البلاد في عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.

واقترح الرئيس المصري مؤخرا، خلال مؤتمر صحفي مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الواقع شرق ليبيا، خطة تتضمن مفاوضات في جنيف وتشكيل مجلس رئاسي منتخب وحل الفصائل المسلحة وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.