المجلس العالمي للسياحة والسفر يمنح مصر علامة "السفر الآمن"

منح المجلس العالمي للسياحة والسفر، اليوم السبت، مصر علامة "السفر الآمن"، مشيرا إلى اتساق ضوابط السياحة المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس لإعادة استقبال السائحين.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

وهنأت السيدة جلوريا جيفارا رئيسة المجلس العالمي للسياحة والسفر، عبر الفيديو كونفرانس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة المصري، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن.

كما دعت الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر للانضمام إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم "WTTC" الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي.

من جانبه، قال وزير السياحة المصري إن القرار الصادر اليوم من المجلس العالمي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن"، أسعده تماما ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية.

وأضاف "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية".