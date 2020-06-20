الوفاق الليبية تحسم موقفها من دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

وأعلنت حكومة الوفاق، على لسان وزير خارجيتها محمد الطاهر سيالة خلال اتصال هاتفي مع مسؤول الشؤون الخارجية في سلطنة عمان رئيس المجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية للدورة الحالية الشيخ يوسف بن علوي، رفضها للدعوة المصرية.

وأكد سيالة أن "الرفض الليبي نابع من عدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه وعلى رأس ذلك التشاور مع ليبيا باعتبارها الدولة المعنية بالاجتماع وهو ما لم يحدث كما أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة وأن إهمال كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوة وإحداث الانقسام ولن يخدم في شيء العمل العربي المشترك".

وكان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، قال أمس الجمعه، إن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا"، مؤكدا أنه يجري حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع الذي سينعقد عبر تقنية الفيديو كونفراس.