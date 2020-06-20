تركيا: كان أمام حفتر فرصة لم يستغلها ومصيره الهزيمة

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير قوله "يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا".
#عاجل | تشاووش أوغلو: يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لـ #ليبيا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020
وتابع الوزير التركي "كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا".
#عاجل | تشاووش أوغلو: كان أمام #حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل #ليبيا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020
وأضاف "حفتر لم يصغ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره الهزيمة".
#عاجل | تشاووش أوغلو: حفتر لم يصغِ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره "الهزيمة"— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020
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