تركيا: كان أمام حفتر فرصة لم يستغلها ومصيره الهزيمة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن الحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير قوله "يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لليبيا".

#عاجل | تشاووش أوغلو: يجب ألا يكون للانقلابيين دور في إدارة البلاد، والحل السياسي هو الأفضل بالنسبة لـ #ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020

​وتابع الوزير التركي "كان أمام حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل ليبيا".

#عاجل | تشاووش أوغلو: كان أمام #حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغلها، لذلك يجب ألا يكون لانقلابي مثله دور في مستقبل #ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020

​وأضاف "حفتر لم يصغ لنداءات التهدئة بل على العكس زاد من عدوانه لذلك مصيره الهزيمة".