خبير: الحكومة اليمنية قد تدرس إنهاء التواجد الإماراتي بعد سيطرة "الانتقالي" على سقطرى

قال مدير مركز أبعاد للدراسات السياسية و الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، إن خيارات الحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي أعلنت سيطرتها على جزيرة سقطرى "ضيقة جدا".

وأوضح محمد في تصريحات لراديو سبوتنيك أن الحكومة اليمنية "بإمكانها التفاهم مع السعودية في إطار التحالف العربي لمواجهة هذه التطورات، لكن أمامها خيارات أوسع من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة، فربما تدرس الحكومة إنهاء تواجد الإمارات في اليمن وإعفاءها من الوجود في التحالف العربي".

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، على آخر معسكرات القوات التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على الجزیرة.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى، وكالة سبوتنيك، بأن قوات المجلس الانتقالي "اقتحمت معسكر قيادة القوات الخاصة في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، عقب اشتباكات تصاعدت فجر اليوم، وانتهت بالسيطرة عليه، واستولت على ما به من أسلحة وذخائر ومعدات وآليات".