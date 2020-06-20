بدء نقل العالقين فى مصر إلى السودان

بدء رحلات نقل السودانيين العالقين في مصر إلى السودان، اليوم السبت، بـ 8 حافلات، انطلقت من وسط القاهرة، إلى منطقة أرقين السودانية، ضمن قافلة تضم 10 حافلات لنقل السودانيين إلي وطنهم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن الحافلات تقل مئات السودانيين العالقين من مصر الي السودان عبر تجهيزات قامت بها مجموعة من الجهات السودانية الرسمية والشعبية بمشاركة جهات مصرية.

ومن المقرر أن يتم نقل نحو 500 من السودانيين العالقين بمصر والذين يودون العودة برا عبر الولاية الشمالية إلي الخرطوم، ثم إلى ولايات السودان المختلفة بعد اتخاذ التدابير الصحية اللازمة.

وأكدت الحكومة السودانية أن الترتيبات تجري على قدم و ساق لاستقبال السودانيين العائدين إلى بلادهم عبر مطار الخرطوم و الموانئ البرية و البحرية الأخرى.