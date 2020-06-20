السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن القطاع العام

أعلنت السعودية عودة موظفي القطاع العام إلى عملهم بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة، بدءا من غدا الأحد.

ونشر وزير الموارد البشرية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها العودة لأوضاع الحياة الطبيعية بدءا من غدا الأحد، وفقا لبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص.

غداً العودة لأوضاع الحياة الطبيعية وفقاً لبروتوكولات وقائية للقطاعين العام والخاص، مع الالتزام بالحضور التدريجي إلى مقرات العمل لموظفي القطاع العام بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة، وأؤكد على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية لسلامة الجميع فالعودة لا تعني انتهاء الوباء. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) June 20, 2020

وشدد الوزير السعودي على الالتزام بالحضور التدريجي إلى مقرّات العمل لموظفي القطاع العام بنسبة 75% كحد أقصى في جميع مناطق المملكة.

وأكد وزير الموارد البشرية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، ضرورة التقيُّد بالبروتوكولات الوقائية لسلامة الجميع، لافتا إلى أن العودة لا تعني انتهاء جائحة كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، أنه تقرر رفع منع التجول بشكل كامل، اعتبارا من صباح الغد، في جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك عقب أشهر من فرض حظر التجول في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان للوزارة أنه "صدرت الموافقة الكريمة على الآتي: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 21 حزيران/يونيو 2020، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية".

صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية.https://t.co/ajLxWY7kuK#نعود_بحذر #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 20, 2020

وأكد البيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه يجب مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة. والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، مع عدم تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصا كحد أقصى، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.