أول تعليق من الجيش الليبي على تصريحات السيسي... فيديو

علق مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا.

وقال المحجوب في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن "مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا".

وأكد أن "مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، قال السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية".

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".

وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

الرئيس السيسي: تدخل مصر المباشر في ليبيا أصبح له شرعية دولية وأهداف واضحة#eXtranews pic.twitter.com/WqdihpOJPG — eXtra news (@Extranewstv) June 20, 2020

وأضاف "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".

ولفت إلى أن "مصر دعمت كافة المبادرات لحل الأزمة الليبية للحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأكد "لن نكون غزاة وليس لنا أطماع في ليبيا".