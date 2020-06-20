الكويت تكشف مغادرة آلاف الوافدين لأراضيها خلال 3 أشهر

أكد مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي، منصور الهاشمي، مغادرة نحو 92 ألف وافد، ما بين مقيم ومخالف، البلاد، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، مساء اليوم السبت، عن الهاشمي، أن هناك طلبات تستقبلها الإدارة من دول وسفارات عدة، ترغب بتشغيل رحلات لعودة رعاياها إلى بلادهم، وهناك تفاوت في عدد الرحلات بين يوم وآخر، وفق حجوزات وطلبات المسافرين.

وأكد الهاشمي أن مطار الكويت الدولي كان على استعداد تام لإجراءات منظمة الصحة العالمية، واتخذ أعلى درجات الاحتياطات والشروط الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحرص على التعامل مع الرحلات والركاب بدقة عالية.

وعن عودة الحركة الجوية في بلاده، أوضح الهاشمي أنهم ينتظرون ساعة الصفر للبدء في تشغيل الرحلات، وفق الجدول الزمني والخطط التي تم وضعها من قبل اللجنة الكويتية العليا، التي تضم عدة جهات حكومية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 8.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 460 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.