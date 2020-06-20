تسجيل
20:51 GMT20 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الليرة السورية

    رفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.. ماذا يعني وهل يمكن سوريا من مواجهة قانون قيصر؟

    © AFP 2020 / DELIL SOULEIMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/00/1043610093_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_bbfcb4d1116984ed799ab9a3620fc66a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006201045779744-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D8%9F/

    مع دخول نظام العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا والمعروف باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ، أعلن مصرف سوريا المركزي رفع سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة.

    وشهدت الليرة السورية الشهر الحالي تدهورا غير مسبوق في قيمتها، لامس معه سعر الصرف عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يتحسن قليلا.

    وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 17 نوفمبر 2017
    © Sputnik . Kirill Kalinnikov
    جبران باسيل: سوريا هي رئة لبنان و"قيصر" يستهدف الإثنان معا

    وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية الخطوة السورية الجديدة، ومدى إمكانية أن تصب في صالح الدولة في مواجهة قانون قيصر الأمريكي.

    إجراء سوري

    وحدد المصرف، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

    وكان السعر الرسمي المعتمد منذ مارس/آذار مثبتا على 700 ليرة، ويسعى التعديل، وفق البيان، "للوصول إلى سعر توازني" بهدف "ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات... وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد السوري نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يدعى بـ "قانون قيصر"، إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور".

    تحركات مهمة

    الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، قال إن "مواجهة قانون قيصر تستوجب من الدولة السورية اتخاذ مجموعة واسعة النطاق من الإجراءات على المستويات كافة، لاسيما على المستوى المالي والاقتصادي".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية نتيجة طبيعية لمعادلة العرض والطلب ما بين الليرة السورية والدولار، وهذه المعادلة تتعلق بالدرجة الأولى بالميزان التجاري الذي شهد اختلالاً قوياً باتجاه غلبة حجم الواردات على الصادرات".

    وتابع: "غياب الإنتاج النفطي نتيجة سرقة الولايات المتحدة لحقول النفط التي تقع تحت احتلالها في المنطقة الشرقية، وبالنتيجة اضطرار سوريا إلى استيراد النفط، وتراجع الإنتاج بمختلف أشكاله نتيجة التدمير الذي لحق بالبنية التحتية، كلها أسباب أدت إلى اختلال الميزان التجاري في غير مصلحة الاقتصاد السوري".

    السيدة الأولى لقادة العالم
    © AFP 2020 / Miguel Medina
    أول ظهور للرئيس بشار الأسد وزوجته عقب عقوبات قانون "قيصر"

    ولكن في المقابل – والكلام مازال على لسان دنورة - "تشكل الحوالات القادمة من الخارج والمرسلة من قبل المغتربين موردا لا يستهان به من مصادر القطع، وبصورة عامة فإن التباين الكبير ما بين سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي السوري والسعر الرائج أو سعر السوق السوداء يجعل هذه الأخيرة تستقطب كل ما يدخل إلى السوق السورية، ويحرم المصرف المركزي من مصدر مهم للقطع يفيد في تمويل عمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار سعر الصرف".

    وأكمل: "جاء هذا التعديل بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وجذب هذه الأخيرة عبر الطرق الرسمية الآمنة والمشروعة".

    واستطرد أسامة دنورة: "بصورة أكثر اتساعًا تتطلب مواجهة مفاعيل العقوبات الأمريكية تصحيح الخلل في الميزان التجاري، وهذا يقوم على ضبط فاتورة الاستيراد لجعلها في الحدود الدنيا الضرورية التي تقلص بقدر الإمكان من الواردات الكمالية وتلك التي يمكن استبدالها ببدائل وطنية، وباليد الأخرى تعزيز الإنتاج المحلي لايجاد البدائل عن الاستيراد والسعي لزيادة التصدير". 

    صمود سوري

    من جانبه قال المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، إن "سوريا بإمكانها التغلب على قانون قيصر الأمريكي بالاعتماد على الأصدقاء، خاصة روسيا والصين وإيران، وخصوصا بعد أن أعلنت هذه الدول أنها لن تلتزم بالعقوبات المفروضة على دمشق، وستستمر في دعم سوريا".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن " الليرة السورية شهدت في الأول من يونيو/حزيران الجاري ارتفاعًا وصل إلى 3500 مقابل الدولار الأمريكي، وفي منتصف الشهر وصل إلى 3000، والآن تراجع ليصل إلى 2700".

    مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
    Halij.net
    مسؤول إيراني: سوريا المنتصر النهائي ضد "قانون قيصر"

    وتابع: "هذا يعني أن النشاطات الاقتصادية السورية لا يعنيها قانون قيصر، وأن القانون لن يؤثر بالشكل الكبير الذي كانت تعول عليه أمريكا في أن تنهار الليرة مقابل الدولار بشكل نهائي".

    وأكد أن "العملة السورية المحلية حتى الآن متماسكة رغم الخسائر الكبيرة، الدولة استطاعت أن تؤمن القطاع الأجنبي خاصة باستيراد المواد الغذائية والأدوية".

    وأشار إلى أن "سوريا الآن متماسكة أمام القانون، وبلد زراعي منتج رغم الحصار، لذلك نسير في سياسة الاعتماد على الذات التي فرضها الرئيس حافظ الأسد في عام 1986، حيث ننتج ما يزيد عن 80% من احتياجاتنا الغذائية".

    ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".

    انظر أيضا:

    سوريون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في برلين احتجاجا على قانون قيصر... فيديو وصور
    أول ظهور للرئيس بشار الأسد وزوجته عقب عقوبات قانون "قيصر"
    جبران باسيل: سوريا هي رئة لبنان و"قيصر" يستهدف الإثنان معا
    الكلمات الدلالية:
    إيران, أمريكا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقوم الناس بالتمارين الرياضية في نادي خليج ساوث بيتش خلف ستائر بلاستيكية في، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في 15 يونيو 2020 في شاطئ ريدوندو، كاليفورنيا، مع دخول الولاية في المرحلة الثالثة.
    كيف يبدو التعايش مع كورونا في العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمريكا وروسيا تتصدران قائمة تسرب البيانات من الخادمات السحابية
    أمريكا وروسيا تتصدران قائمة تسرب البيانات من الخادمات السحابية
    إنفوجرافيك
    اليوم العالمي للاجئين.. ملايين بلا مأوى
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك