نائب عراقي يتحدث عن كارثة قد تصيب أكثر من نصف مليون طالب

أعلن عضو لجنة التربية النيابية، علي الدلفي، اليوم السبت، عن كارثة أكثر من نصف مليون طالب، وطالب رئيس الوزراء ووزير التربية بإنقاذ حياتهم.

وجاء في وثيقة، نشرها موقع "بغداد اليوم": "على رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية اتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط".

وأضافت الوثيقة "هناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة الثالث متوسط مهددين بكارثة إنسانية اذا اصرت وزارة التربية على قرار إجراء الامتحانات الوزارية لهم وذلك بسبب الانتشار السريع والكبير لجائحة كورونا في العراق وازدياد نسبة الوفيات".

وطالب الدلفي "رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط اسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق".