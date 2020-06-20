تميم بن حمد يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان… فماذا بحثا؟

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم السبت، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم السبت، بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى، اتصالا هاتفيا، من أخيه رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. #قنا pic.twitter.com/cmosIj0SZL — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 20, 2020

ويشار إلى أن الاتصال الهاتفي بين تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان، جاء في أعقاب تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من مساء اليوم، والتي قال فيها، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار السيسي إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".