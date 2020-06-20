الإمارات تدرس عودة الدراسة في سبتمبر

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية في الدولة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

© REUTERS / Ahmed Jadallah التحول الرقمي... كيف ساعد الإمارات في مواجهة فيروس كورونا؟ "الإمارات اليوم"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مجلس التعليم والموارد البشرية، خلال اجتماعه برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحث خطة وزارة التربية والتعليم وتصورها حول هذا الأمر.

ولفتت إلى قول وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع حسين بن إبراهيم الحمادي: "خطة إمكانية استئناف الدراسة في عموم المؤسسات التعليمية في الدولة بما في ذلك إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مدارس وجامعات ستكون في سبتمبر القادم وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية".

وأضاف: "سيعتمد ذلك على تقييم المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتبعا للاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية".

وتابع: "خطة إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية ستتم وفق خطوات مدروسة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة لمواجهة الفيروس والتي تضع صحة وسلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري والمجتمع على رأس أولوياتها"، مشيرا إلى حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الحماية والأمان للطلبة والكادر التعليمي والاداري وعمال المساعدة.