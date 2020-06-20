الحوثي: لا ننصح الأخوة في مصر بالتدخل العسكري في ليبيا

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، على حديث الرئيس المصري عن أن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية".

وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا ننصح الأخوة في جمهورية مصر بالتدخل العسكري في ليبيا حتى لو كان نتيجة قلق من التواجد التركي هناك".

وأضاف: "الاستنزاف في هذه المعارك لا يجدي وما يقدم سيكون مرهق إن لم يكن أكثر، والخطر الحقيقي هو في استمرار الكيان بمؤامراته التي يريد من خلالها تأمين مستقبله بإشعال معارك وهمية و جانبية بلا قيمة".

لا ننصح الاخوة في جمهورية مصر بالتدخل العسكري في ليبيا حتى لو كان نتيجةقلق من التواجدالتركي هناك

فالاستنزاف في هذه المعارك لا يجدي وما يقدم سيكون مرهق ان لم يكن أكثر

والخطر الحقيقي هو في استمرار الكيان بمؤامراته التي يريد من خلالها تأمين مستقبله بإشعال معارك وهميةوجانبية بلا قيمة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 20, 2020

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية".

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي"،

وأضاف السيسي أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مشيرا إلى أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

يشار إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس. وتمكنت هذه الحكومة بدعم تركي من صد هجوم استمر 14 شهرا على طرابلس شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر.