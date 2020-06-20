الرئيس الجزائري يجدد في لقاء مع السراج دعمه لحكومة الوفاق الليبية

جددت الجزائر، اليوم السبت، دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، فيما أكدت الأخيرة على محورية دور الجزائر في حل الأزمة الليبية.

الجزائر - سبوتنيك. وبحسب بيان للوفاق، تناول زيارة السراج للجزائر واجتماعات الوفد الليبي بالمسؤولين الجزائريين، فقد "أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بداية الاجتماع الموسع على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وقال إن الجزائر تقف دائما إلى جانب الأشقاء الليبيين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السيد الرئيس من أجل أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة".

من جانبه شكر السراج، بحسب البيان، "الجزائر رئاسة وحكومة وشعبا على حرصها الدائم على أمن واستقرار وسيادة ليبيا، مؤكدا على أهمية الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية.

وتطرقت المحادثات، وفقا للبيان، "للجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، والمقترحات التي أعلنتها الجزائر لدعم هذه الجهود في إطار الاتفاق السياسي وبالتعاون مع كل من تونس ومصر".

ويذكر أن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أكد في وقت سابق سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، وللتوصل إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

هذا وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غرب ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.

ودعت مصر مؤخرا إلى وقف إطلاق النار في إطار مبادرة تقترح أيضا مجلس قيادة منتخبا لليبيا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مؤخرا أن طرفي النزاع في ليبيا قد عاودا الاجتماع وفق الصيغ المتفق عليها في مؤتمر برلين الذي عقد في كانون الثاني/يناير الماضي.