"كلنا فداء مصر"... تركي آل الشيخ يعلق على خطاب السيسي بصورة

علق رئيس هيئة الترفية في السعودية، تركي آل الشيخ، على خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده جنود القوات المسلحة.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": صورة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال: "أمن مصر خط أحمر وكلنا فداء لمصر. تفقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخير أجناد الأرض يدعو للفخر".

جاء ذلك بعد تفقد السيسي عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال السيسي إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي". وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".